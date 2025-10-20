Госдума рассмотрит поправки в закон об ОМС в I чтении 22 октября

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Законопроект-спутник к бюджету федерального фонда Обязательного медицинского страхования (ОМС) с поправками в закон об ОМС будет вынесен на рассмотрение Госдумы РФ в I чтении 22 октября, согласно планам работы нижней палаты парламента

Депутаты рассмотрят этот документ в пакете с проектом бюджета федерального фонда ОМС, в заключениях госведомств на законопроект-спутник содержится целый ряд принципиальных замечаний, которые предполагается учесть при рассмотрении законопроекта во II чтении, сообщил агентству источник на страховом рынке, знакомый с содержанием различных отзывов на законопроект.

Законопроект-спутник (№1026186-8) разработан Минздравом РФ, он предусматривает изменения в федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ" (№326-ФЗ) и был внесен правительством РФ в Госдуму в пакете с проектом бюджета фонда ОМС на трехлетний период. Он был рекомендован к рассмотрению в I чтении на заседании комитета по здравоохранению Госдумы РФ на прошлой неделе.

По словам собеседника агентства, общий вывод в заключениях - законопроект получил концептуальную поддержку Минфина РФ, Минэкономразвития РФ, Государственно-правового управления президента, а также Счетной палаты, однако при условии учета представленных замечаний на этапе подготовки ко II чтению.

Риски монополии в ОМС

Источник, в частности, сообщил, что в заключении Государственно-правового управления президента РФ серьезные замечания представлены относительно проектируемой нормы о праве глав субъектов РФ по своему усмотрению передавать обязанности медицинских страховщиков, работающих в системе ОМС на территории, территориальным фондам ОМС на срок не менее чем три года.

"Там отмечается - только лишь указаний на новые полномочия субъектов РФ недостаточно для полноценного законодательного урегулирования предлагаемой новации, поскольку проектом не устанавливается критериев (условий, требований), на основании которых такие решения могут быть приняты (экономические показатели страховых медицинских организаций, количество рассмотренных удовлетворенных жалоб пациентов, представительство интересов, застрахованных в судах и прочее)", - продолжил собеседник агентства.

В тексте заключения Минфина РФ на тему передачи права изменять состав участников системы ОМС на территории по решению глав субъектов РФ говорится, что "аргументированные обоснования предоставления такого права ни в пояснительной записке к законопроекту с поправками об ОМС, ни в материалах к нему не приведены, не отражено, что будет достигнуто в результате сочетания функций фондом".

Коме прочего, материалы к проекту закона "не содержат обоснованной цели вносимого изменения, информации о том, как данная новация отразится на системе управления средствами ОМС, на эффективности организационных расходов системы ОМС, на механизмах внешнего контроля за деятельностью медицинских организаций и самого территориального фонда ОМС", считают в Минфине, добавил источник.

"Ключевая функция страховщиков ОМС - защита прав застрахованных, в том числе через контроль качества медицинской помощи. Передача функций страхового контроля и защиты прав застрахованных от независимых страховщиков к территориальным фондам ОМС, которые сами являются участниками системы ОМС и осуществляют финансирование медицинских организаций, приводит к их монополизации", - говорится в заключении ведомства. Вместе с тем там также усматривают "коррупционные риски - конфликт интересов (статья 10 ФЗ от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции"), если фонд ОМС будет одновременно контролировать качество медицинской помощи, оценивать ее объемы и осуществлять оплату".

Снижение качества защиты прав граждан - отсутствие независимого страхового контроля со стороны страховщиков ослабляет защиту прав пациентов на доступную качественную медицинскую помощь. "Риск неэффективного использования средств ОМС, то есть монополизация, устраняет конкурентный механизм, что может привести к нецелевому и нерациональному расходованию средств", обращается внимание Минфином в заключении на проект документа.

Кроме того, законопроект-спутник не предусматривает дополнительных расходов - следует из пояснительной записки к нему. Однако в Минфине не исключают, что "расширение полномочий территориальных фондов приведет к увеличению расходов на их содержание".

Счетная палата РФ в заключении упоминает о контрольных мероприятиях "Аудит расходования в 2023-2024 годах и истекшем периоде 2025 года средств на обеспечение деятельности Фонда ОМС". "Они показали отсутствие в РФ единообразного подхода к формированию расходов территориальных фондов на выполнение своих функций, включая количество филиалов, штатную численность работников и расходов на оплату труда", следует из заключения ведомства на законопроект-спутник.

В свою очередь Минэкономразвития РФ в своем заключении на этот же проект документа относительно расширения в ОМС полномочий высшего должностного лица субъекта РФ отмечает: "предлагаемые изменения затрагивают права застрахованных лиц". Последние в настоящее время имеют право выбора страховой медицинской организации. Такой выбор невозможен "в случае исключения страховых медицинских организаций из числа участников ОМС", поэтому потребуются соответствующие изменения в закон об ОМС, дополняет ведомство.

Обоснование к законопроекту и представленные к нему материалы, по оценке Минэкономразвития, не содержат "описания предполагаемых целей и ожидаемых результатов рассматриваемой инициативы на систему управления средствами ОМС, а также на взаимодействие между медицинскими организациями и терфондами", нет и "аргументированных обоснований актуальности и необходимости предоставления главам регионов указанного права". Если же такое право будет предоставлено главам субъектов РФ, полагают в ведомстве, необходимо определить случаи, порядок и форму для принятия подобных решений, порядок взаимодействия территориальных фондов ОМС и страховых организаций по передаче полномочий страховщиками ОМС, механизмы отмены таких решений. Кроме того, потребуется оценка регулирующего воздействия в отношении данного законопроекта, следует из заключения Минэкономразвития.

В то же время при условии учета замечаний этот "законопроект может быть согласован", приводит ведомство резюме в этом заключении.

Иностранные граждане и помощь работникам фонда

Замечания ГПУ президента и госведомств касаются также нормы законопроекта-спутника, устанавливающей порядок оказания помощи в рамках ОМС для иностранных граждан (к числу застрахованных по ОМС законопроект предложил относить широкую категорию таких граждан только при условии наличия у них не менее пяти лет страхового стража, исчисляемого в соответствии с законодательством РФ о страховых пенсиях). Эти положения потребуют корректировки, следует из заключений.

По поводу ОМС иностранных граждан и лиц без гражданства, приезжающих для осуществления трудовой деятельности, Минфин в своем заключении отмечает отсутствие в прилагаемых материалах позиции заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Фонда пенсионного и социального страхования РФ (СФР). Таким образом, "предлагаемые решения требуют дополнительных пояснений", полагают в финансовом ведомстве.

Еще одним спорным моментом законопроекта рецензенты из разных ведомств считают проектируемую статью о возможности получения работниками единовременных субсидий на приобретение жилого помещения один раз за время трудовой деятельности. Но такое право не содержится в уставе федерального фонда ОМС, отмечают рецензенты.

Счетная палата в своем заключении по этой теме отмечает, что "такие расходы предполагаются из средств фонда, а средства фонда носят целевой характер, и их расходование должно осуществляться на обеспечение системы ОМС". В связи с этим необходимо предусмотреть иной источник финансового обеспечения. Счетная палата делает вывод, что законопроект с поправками в закон об ОМС требует доработки.

Вместе с тем поддержку ведомств получили нормы законопроекта, которые закрепляют особенности обеспечения полномочий страховщика и финансового обеспечения медпомощи для территориальных фондов ОМС ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Заключение Минюста отсутствует

В пакете документов, подготовленных к I чтению в сопровождение законопроекта-спутника, не содержится заключения Минюста РФ, обратил внимание собеседник агентства.

Вместе с тем, по его мнению, "в данном случае экспертиза Минюста РФ по столь важному и получившему резонанс законопроекту не была бы лишней". К такому выводу, по словам собеседника, пришли страховщики ОМС после предварительного обсуждения документа.

Аргументируя свою позицию, он отметил, что, согласно установленному порядку (172-ФЗ) антикоррупционная экспертиза должна проводиться в отношении федеральных законопроектов, в особенности затрагивающих широкий спектр социальных вопросов и интересы широкого круга граждан, порядок ее проведения определен правительственным постановлением.

"При этом в рамках проведения антикоррупционной экспертизы постановлением правительства зафиксирован ряд оснований, которые должны исключаться разработчиками из федеральных законов. В частности, считается нецелесообразным включение в проект документа определения по формуле "в праве". Но именно так звучит положение о наделении дополнительными правами глав субъектов РФ по передаче полномочий от страховщиков ОМС к территориальным фондам ОМС, без уточнений. Кроме того, правительством в постановлении предложено избегать формулировок слишком широкого действия с неопределенностью целей и других ключевых параметров и сроков. Необоснованным считается и введение норм не общего действия, но направленных выборочно на отдельные группы физических или юридических лиц, что составляет исключение из общего порядка, установленного законодательством РФ", - детализировал собеседник агентства. Он предположил, что "спорные моменты в законопроекте-спутнике к бюджету фонда ОМС могут быть скорректированы на этапе его подготовки ко II чтению".

Как сообщалось ранее, свои замечания относительно данного законопроекта были направлены упомянутым заинтересованным ведомствам, а также в Банк России как регулятору страховщиков ОМС Всероссийским союзом страховщиков (ВСС). В этих обращениях ВСС от лица участников рынка ОМС определял перспективу выборочного исключения их из системы ОМС необоснованной, функцию проведения экспертизы качества оказанных населению услуг - важной, равно как и функцию защиты прав застрахованных по ОМС.

Если поправки будут приняты в редакции, изложенной в законопроекте, возникнет ситуация, когда в стране в рамках общей национальной системы ОМС будут действовать два порядка - нынешняя модель и новая модель, где весь функционал страховщиков ОМС передан территориальным фондам ОМС без обеспечения условий для исполнения таких полномочий, заявлял "Интерфаксу" после опубликования законопроекта с поправками в закон об ОМС вице-президент ВСС Роман Щеглеватых. В то же время федеральное законодательство пока не вводило в стране двух принципиально разных моделей функционирования ОМС. Но они могут появиться в результате принятия поправок, полагает он.