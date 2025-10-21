Поиск

В ростовском Батайске в результате атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Ростовской области в результате атаки украинских БПЛА разрушена стена многоквартирного дома, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале губернатора.

Пострадавших нет, из дома эвакуированы 20 человек.

Средствами ПВО уничтожены украинские БПЛА над Миллеровским и Тарасовским районами области, добавил глава региона.

Ранее 20 октября Минобороны сообщило, что силы ПВО с 20:00 до 23:00 мск уничтожили 14 украинских беспилотников над Ростовской, Воронежской, Саратовской областями.

