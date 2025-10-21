Военные РФ за сутки уничтожили 54 пункта управления беспилотной авиацией ВСУ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Военнослужащие группировок войск "Запад" и "Восток" в течение минувших суток уничтожили 54 пункта управления беспилотной авиацией вооружённых сил Украины, сообщили во вторник официальные представители двух этих группировок.

"Вскрыты и уничтожены 48 пунктов управления беспилотной авиацией, семь станций радиоэлектронной борьбы, два терминала спутниковой связи Starlink", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

По словам начальника пресс-центра группировки "Восток" Алексея Яковлева, "в течение суток противник потерял четыре станции спутниковой связи Starlink и шесть пунктов управления беспилотной авиацией".