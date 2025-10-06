Российские военные за сутки уничтожили 53 пункта управления беспилотной авиацией ВСУ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили в зоне проведения специальной военной операции 53 пункта управления беспилотной авиацией украинской армии, сообщили в понедельник официальные представители группировок "Запад" и "Восток".

"Вскрыты и уничтожены 39 пунктов управления беспилотной авиацией, семь терминалов спутниковой связи Starlink", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

Начальник пресс-центра группировки "Восток" Алексей Яковлев сообщил, что "в течение суток противник потерял три станции спутниковой связи Starlink и 14 пунктов управления беспилотной авиацией"