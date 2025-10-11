Поиск

Группировки "Центр" и "Южная" за сутки в зоне СВО улучшили положение

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Центр" и "Южная" улучшили положение по переднему краю, подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны армии Украины, сообщили в субботу пресс-центры группировок.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой, аэромобильной и егерской бригад, бригады территориальной обороны, трех штурмовых полков ВСУ и бригады национальной гвардии Украины в районах Родинского, Красного Лимана, Московского, Ленина, Димитрова и Красноармейска", - сказал представитель группировки Александр Савчук.

По его информации, за сутки потери украинских сил в зоне ответственности группировки "Центр" составили до 450 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение подразделениям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Резниковка, Платоновка, Кривая Лука, Никифоровка, Степановка, Дроновка, Северск и Константиновка. Ранеными и убитыми противник потерял более 150 военнослужащих", - сообщил старший офицер пресс-центра группировки Евгений Третьяков.

По его словам, в течение суток группировкой уничтожено пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей, два артиллерийских орудия, станция контрбатарейной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.

"Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады территориальной обороны и бригады национальной гвардии Украины в районах Алексеевки, Сосновки, Вербового, Отрадного, Полтавки и Вишневого", - сказал представитель группировки Алексей Яковлев.

Он сообщил, что в течение суток украинская армия потеряла здесь свыше 355 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки, 21 автомобиль, три станции спутниковой связи Starlink и семь пунктов управления беспилотной авиацией.

При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации подразделения группировки "Запад" за сутки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, бригады территориальной обороны, бригады национальной гвардии Украины в районах шести населенных пунктов, в числе которых города Купянск и Красный Лиман, сообщил представитель группировки Иван Бигма.

Потери армии Украины в зоне действий группировки "Запад" составили до 220 военнослужащих, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, два артиллерийских орудия, восемь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов, сказал он.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, пехотной бригад в районах населенных пунктов Писаревка, Новая Сечь, Корчаковка, Могрица, Алексеевка и Кондратовка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и бригады теробороны в районах Волчанска и Чугуновки", - проинформировал старший офицер пресс-центра группировки Андрей Шершнев.

За сутки ВСУ потеряли на этом участке свыше 205 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и четыре склада материальных средств, сказал Шершнев.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Степовое, Каменское, Приморское и Никольское. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств", - сказал представитель группировки Роман Кодрян.

