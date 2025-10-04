Российские военные сообщили о продвижении группировки "Восток" в глубину обороны ВСУ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Подразделения группировок войск "Запад", "Южная" и "Центр" улучшили положение в зоне СВО, "Восток" продвинулась вглубь украинской обороны, заявили российские военные.

"Подразделения группировки ("Восток" - ИФ) продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сообщил представитель группировки Алексей Яковлев.

По его словам, группировка нанесла удары по четырем украинским бригадам в районах Успеновки, Новогригоровки и Полтавки, потери ВСУ за сутки составили: до 295 военнослужащих, два танка Т-64, буксируемая гаубица, две станции радиоэлектронной борьбы и 16 автомобилей.

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма заявил, что при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции.

Он сообщил, что военные нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах Купянска, Петровки, Новоселовки, Боровской Андреевки, Ковшаровки, Дробышевки и Ямполя, потери армии Украины составили: более 220 военнослужащих, две боевые бронемашины, 18 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

"В результате активных действий подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение", - сказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По информации представителя группировки, авиацией и барражирующими боеприпасами нанесены удары по 11 украинским бригадам, потери ВСУ за сутки составили: до 130 военнослужащих, четыре боевые бронемашины,19 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, склады боеприпасов, горючего и материальных средств.

Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю, нанесла удары по 12 бригадам и трем полкам ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Савчук заявил, что потери армии Украины составили: более 530 военнослужащих, две боевые бронемашины, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Представитель группировки "Центр" Ярослав Якимкин сообщил, что подразделения группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области.

"На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ в районе Волчанска. За сутки ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля и артиллерийское орудие. Также уничтожены четыре склада боеприпасов и материальных средств", - сказал он.

"Подразделения группировки войск ("Днепр" - ИФ) нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Лукьяновского, Камышевахи, Белогорья и Понятовки", - заявил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

По его информации, за сутки на данном направлении потери украинской армии составили: более 60 военнослужащих, пять автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы.