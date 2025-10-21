Рябков счел преждевременным говорить о графике встречи Лаврова и Рубио

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Говорить о графике встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Марко Рубио преждевременно, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"По факту телефонные переговоры президента Путина с президентом Трампом на прошлой неделе включали в том числе и тему последующих шагов. Один из аспектов таких шагов это, разумеется, контакт министра иностранных дел Лаврова с госсекретарем Рубио, - вчера соответствующий контакт состоялся", - сказал он журналистам в Москве.

"Мы теперь занимаемся проработкой того, что обсудили министр и госсекретарь, но ни до телефонного разговора, ни в ходе телефонного разговора вчерашнего в конкретном плане вопрос о встрече не поднимался. Как идея это существует, но о графиках говорить преждевременно. И еще раз: любой контакт столь значимый - он должен быть должным образом подготовлен, он требует внимательного прохождения фазы "домашней работы", - вот именно этим мы сейчас и занимаемся", - подчеркнул Рябков.