МИД РФ заявил, что встреча Лаврова с Рубио не отложена, так как сроки и не назначались

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Договоренности о встрече глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Марко Рубио не было, говорить о том, что она отложена, некорректно, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нельзя отложить то, о чем не было договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и по месту такого контакта. Как идея это существует, разумеется, это все имеет существенное значение", - сказал он журналистам в Москве, комментируя по просьбе журналистов соответствующие сообщения СМИ.

Рябков подчеркнул: "именно потому, что значимость такого мероприятия очень высока, оно требует подготовки. И этим мы и занимаемся. Вчера этому был посвящен телефонный разговор министра с госсекретарем".