Количество банковских карт на человека могут ограничить в России с декабря

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Лимит на количество банковских карт, которые может иметь один человек, планируется ввести в России с декабря 2025 года, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на председателя комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

"Лимиты на число карт для одного человека могут заработать уже с декабря. Об этом "Известиям" сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. К этому же времени может быть запущен сервис для контроля за количеством "пластика" - благодаря ему клиенты смогут узнать, где и когда они его выпустили", - уточняется в публикации.

Как стало известно изданию, инициатива предлагает ввести два лимита: не больше пяти карт в одном банке и не больше двадцати во всех для одного клиента. Изначально предполагалось ограничение в десять карт, но от этой идеи отказались, отмечают "Известия".

"Интерфакс" ранее сообщал, что в конце августа правительство РФ обнародовало для публичного обсуждения второй пакет мер против кибермошенников, куда вошло около двух десятков инициатив по защите граждан в цифровой среде, в том числе ограничение по количеству банковских карт.

Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера с октября по май

Суд в Москве арестовал бывшего топ-менеджера "Трансконтейнера" и FESCO Исурина

