У ЦБ пока нет данных о количестве банковских карт у каждого россиянина

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Банк России сейчас не располагает данными о количестве банковских карт у одного человека во всех банках, определить лимит по их количеству у одного физлица можно будет после появления этих данных, сообщила журналистам в кулуарах "Финополиса" глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Впервые ввести для борьбы с дропперством ограничение по количеству банковских карт, которыми может владеть один человек, предложила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совещании у президента в марте. Позднее для того, чтобы контролировать то, как банки исполняют требования по ограничению, Минфин и ЦБ предложили создать единый реестр учета платежных карт.

"У нас нет на сегодня единого реестра карт, который бы мог предоставить картину, каков разброс, каков диапазон количества карт на одного человека в разных банках (...) Поэтому для того, чтобы оценить и ставить ограничения, предельное количество карт на одного человека во всех банках, у нас сейчас нет статистических данных. Принимать решение нужно, конечно, базируясь на данных, а не исходя из каких-то ощущений", - сказала Бакина.

"Мы сейчас в рамках законопроекта обсуждаем, какой бы могла быть эта цифра. И точно потребуется отложенная норма для ее введения, для того, чтобы собрать эти данные и базироваться при принятии решения на осязаемой информации, на понятных данных", - добавила она.

По ее словам, это должен быть гибкий механизм, который бы позволял в том числе решать задачу борьбе с мошенничеством.

Глава ЦБ на совещании в марте в качестве примера предлагала установить лимит по количеству карт в одном банке - до 5, а в нескольких - до 20.

Как сообщал ранее источник "Интерфакса", в рамках единой системы учета платежных карт предлагается ввести единый цифровой идентификатор физлиц - владельцев карт, который кредитные организации будут обязаны устанавливать при проведении идентификации клиентов. В качестве идентификатора ЦБ предлагает использовать индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН).