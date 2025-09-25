Поиск

Банк России предложил ограничить число банковских карт для граждан двадцатью

Ранее говорилось, что лимит на человека может составить десять карт

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Ограничение по количеству банковских карт для борьбы с дропперами может быть скорректировано - не более 20 оформленных карт на человека вместо ранее звучавшей цифры десять, сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выступая на XXII Международном банковском форуме.

В конце августа правительство опубликовало для публичного обсуждения второй "пакет" мер против кибермошенников, куда вошло два десятка инициатив по защите граждан в цифровой среде. В числе инициатив - ограничение по количеству банковских карт - не более 10 оформленных карт на человека

"Вы знаете, что есть предложение, которое поступило от правительства о том, что не более 10 карт у физических лиц. Центральный банк предлагал 20. Я думаю, что в ходе дискуссии определимся, но мне тоже более понятно, что 20, тем более, я-то сам имею намного меньше карт. Я думаю, большинство также имеет, и статистика говорит о том, что 4 карты примерно приходится на человека. Но тем не менее, всякие жизненные ситуации бывают, поэтому в ходе дискуссии, я думаю, определимся. По-моему, последняя цифра 20 звучала, вроде они и договорились. В ближайшее время будет законопроект внесен, соответственно, будем активно рассматривать", - сказал Аксаков.

Анатолий Аксаков Банк России правительство Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Закон об упрощении условий назначения уголовного наказания для иноагентов принят Госдумой

Закон об упрощении условий назначения уголовного наказания для иноагентов принят Госдумой

Родственникам погибших при атаке БПЛА на Новороссийск выплатят по 1,5 млн рублей

Сотрудник IT-компании арестован в Мордовии по делу о госизмене

Таможенная подкомиссия одобрила продление экспортных пошлин на подсолнечник, масло и шрот

"АвтоВАЗ" может увеличить план выпуска Lada в 2026 году до 500-600 тыс. штук

"АвтоВАЗ" может увеличить план выпуска Lada в 2026 году до 500-600 тыс. штук

Уолл-стрит закрылась в минусе

Уолл-стрит закрылась в минусе

Медведь сильно ранил женщину возле школы в столице Камчатки

Что произошло за день: среда, 24 сентября

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7231 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });