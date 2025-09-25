Банк России предложил ограничить число банковских карт для граждан двадцатью

Ранее говорилось, что лимит на человека может составить десять карт

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Ограничение по количеству банковских карт для борьбы с дропперами может быть скорректировано - не более 20 оформленных карт на человека вместо ранее звучавшей цифры десять, сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выступая на XXII Международном банковском форуме.

В конце августа правительство опубликовало для публичного обсуждения второй "пакет" мер против кибермошенников, куда вошло два десятка инициатив по защите граждан в цифровой среде. В числе инициатив - ограничение по количеству банковских карт - не более 10 оформленных карт на человека

"Вы знаете, что есть предложение, которое поступило от правительства о том, что не более 10 карт у физических лиц. Центральный банк предлагал 20. Я думаю, что в ходе дискуссии определимся, но мне тоже более понятно, что 20, тем более, я-то сам имею намного меньше карт. Я думаю, большинство также имеет, и статистика говорит о том, что 4 карты примерно приходится на человека. Но тем не менее, всякие жизненные ситуации бывают, поэтому в ходе дискуссии, я думаю, определимся. По-моему, последняя цифра 20 звучала, вроде они и договорились. В ближайшее время будет законопроект внесен, соответственно, будем активно рассматривать", - сказал Аксаков.