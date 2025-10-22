Поиск

Рябков заявил, что РФ продолжает подготовку к возможной встрече Путина и Трампа

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Россия продолжает подготовку к возможному саммиту лидеров России и США и сосредотачивает основное внимание на его содержательной стороне, а не на графиках и форматах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам в среду.

"Мы считаем, что нужно сосредоточиться на содержательной стороне, чем мы и занимаемся в свете поручений (президента РФ - ИФ), которые мы имеем'", - пояснил замминистра.

По его словам, "вопрос о графиках, о форматах, о последовательности шагов - они по большому счету производные от содержательной стороны".

Как отметил замминистра, "разумеется, есть попытки представить ситуацию как изменившуюся по сравнению с каким-то периодом недели, две, три назад".

"Я отношу это к целенаправленному стремлению противников выхода на договоренности уменьшить шансы их достижения", - пояснил Рябков.

"Мы говорим, что подготовка к саммиту продолжается. Она может иметь различные формы", - сказал замглавы МИД.

Рябков также заявил, что значимых препятствий для встречи президентов РФ и США нет. "Я не вижу значимых препятствий. Вопрос - в том, чтобы параметры, определенные президентом в Анкоридже, эти рамки, наполнились конкретикой. И это трудный процесс, надо признать", - сказал замглавы МИД РФ.

По его словам, "для того и существуют дипломаты, чтобы этим заниматься".


Новость дополняется

МИД РФ Сергей Рябков США Владимир Путин Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"АвтоВАЗ" дооснастит 8 тыс. Lada XRAY блоками управления системой экстренного вызова

Росздравнадзор заявил о наличии в РФ 3 млн упаковок детской вакцины "Пентаксим"

Росздравнадзор заявил о наличии в РФ 3 млн упаковок детской вакцины "Пентаксим"

Минцифры РФ доработало второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

Минцифры РФ доработало второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

Приостановлено оказание услуг связи 160 тысячам абонентов из-за передачи аккаунтов в аренду

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 33 украинских БПЛА

Комитет Госдумы предложил поэтапный переход к новым налоговым правилам для компаний на упрощенке

Жители Камчатки ощутили четырехбалльное землетрясение

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 22 октября снижается в 3 раза, до 99,1 руб./т

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 22 октября снижается в 3 раза, до 99,1 руб./т
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });