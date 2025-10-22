Рябков заявил, что РФ продолжает подготовку к возможной встрече Путина и Трампа

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Россия продолжает подготовку к возможному саммиту лидеров России и США и сосредотачивает основное внимание на его содержательной стороне, а не на графиках и форматах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам в среду.

"Мы считаем, что нужно сосредоточиться на содержательной стороне, чем мы и занимаемся в свете поручений (президента РФ - ИФ), которые мы имеем'", - пояснил замминистра.

По его словам, "вопрос о графиках, о форматах, о последовательности шагов - они по большому счету производные от содержательной стороны".

Как отметил замминистра, "разумеется, есть попытки представить ситуацию как изменившуюся по сравнению с каким-то периодом недели, две, три назад".

"Я отношу это к целенаправленному стремлению противников выхода на договоренности уменьшить шансы их достижения", - пояснил Рябков.

"Мы говорим, что подготовка к саммиту продолжается. Она может иметь различные формы", - сказал замглавы МИД.

Рябков также заявил, что значимых препятствий для встречи президентов РФ и США нет. "Я не вижу значимых препятствий. Вопрос - в том, чтобы параметры, определенные президентом в Анкоридже, эти рамки, наполнились конкретикой. И это трудный процесс, надо признать", - сказал замглавы МИД РФ.

По его словам, "для того и существуют дипломаты, чтобы этим заниматься".





Новость дополняется