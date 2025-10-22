Поиск

В Генштабе заявили, что законопроект Минобороны о резервистах не затрагивает всех граждан

Документ не предусматривает их призыв на военную службу, речи о мобилизации не идет

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Подготовленный Минобороны РФ законопроект, связанный с призывом резервистов, не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыв на военную службу, речи о мобилизации не идет, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

"Подготовленный в инициативном порядке министерством обороны Российской Федерации законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва на военную службу, направления в зону проведения специальной военной операции или за пределы территории страны. Тем более ни о какой мобилизации речь не идет", - сказал Цимлянский на брифинге в среду.

Он заявил, что эффективность подразделений, укомплектованных подготовленными резервистами, доказана в ходе выполнения задач на территории России. Мобильные огневые группы из резервистов успешно отражают налеты беспилотников и обеспечивают защиту предприятий, сообщил Цимлянский.

"Обращаю ваше внимание, что законопроект распространяется только на граждан, добровольно заключивших контракт в резерв, и обращаюсь с просьбой не реагировать на разные инсинуации на эту тему", - заявил он.

По словам Цимлянского, резервистам выплачивается денежное довольствие как за пребывание в резерве, так и за участие в сборах, они обеспечиваются продовольственным и вещевым довольствиями. "На них также распространяются социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные военнослужащим", - сказали в Генштабе.

Цимлянский сообщил, что на время участия резервистов в мероприятиях за ними сохраняются рабочие места и выплата среднего заработка. "В свою очередь Минобороны компенсирует затраченные работодателем денежные средства после завершения сборов", - отметил он.

"В ходе подготовки к выполнению задач резервисты в обязательном порядке проходят обучение по огневой, инженерной и медицинской подготовкам под руководством инструкторов Минобороны России, имеющих боевой опыт, и только после завершения подготовки допускаются к самостоятельному выполнению задач", - заявил Цимлянский.

