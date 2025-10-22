Заключивших контракт о пребывании в резерве не будут отправлять в зону СВО

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Резервисты не будут привлекаться к специальной военной операции и решению задач за пределами страны и своего региона, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"В соответствии с законопроектом резервисты не привлекаются к участию в специальной военной операции и к выполнению задач за пределами Российской Федерации, а участвуют в защите критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения только на территории своего родного региона, что подтверждается отдельными пунктами контракта", - заявил Цимлянский на брифинге в среду.