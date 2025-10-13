Поиск

Правительство одобрило проект о призыве резервистов при КТО и при использовании ВС РФ за рубежом

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник поддержала законопроект Минобороны РФ о привлечении граждан, на добровольной основе заключивших контракт о пребывании в резерве, для выполнения задач в области обороны в мирное время, сообщил источник, знакомый с соответствующим решением комиссии.

Законопроект подготовлен в целях совершенствования правового регулирования в части установления порядка привлечения граждан, на добровольной основе заключивших контракт о пребывании в резерве, для выполнения задач в области обороны в мирное время.

В настоящее время применение таких подразделений, укомплектованных резервистами, установлено только в период мобилизации или военное время, а в мирное время не предусмотрено.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в закон "Об обороне", которые позволят привлекать резервистов для выполнения отдельных задач в области обороны при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ путем их призыва на специальные сборы.

Законопроект также предлагает внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", определяющие новый вид военных сборов - специальные сборы и порядок их прохождения, а также внесение изменений в закон "О статусе военнослужащих", которые устанавливают возможность дополнительных выплат резервистам, призванным на специальные сборы.

Мобилизационные людские резервы Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов создаются в соответствии со статьей 4 закона "Об обороне" решением президента РФ по представлению соответствующих федеральных органов исполнительной власти.

Указами президента РФ от 17 июля 2015 г. №370 "О создании мобилизационного людского резерва Вооруженных сил Российской Федерации" и от 25 августа 2021 г. №492 "О мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской Федерации" создан и функционирует мобилизационный людской резерв Вооруженных сил РФ.

РФ Вооруженные силы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росфинмониторинг внес Кара-Мурзу и Яшина в список террористов и экстремистов

Силуанов заявил, что повышение налога на роскошь "не дало бы больших денег бюджету"

Силуанов заявил, что повышение налога на роскошь "не дало бы больших денег бюджету"

Налог на прибыль для российских банков повышать не будут

Налог на прибыль для российских банков повышать не будут

В Польше заявили о войне с Россией в киберпространстве

Крашенинников выступил против обязательного обращения к медиации при разводе

Силуанов ждет скорого преодоления сбоев в снабжении внутреннего рынка топлива

Силуанов ждет скорого преодоления сбоев в снабжении внутреннего рынка топлива

Мосгорсуд смягчил приговор Елене Блиновской, осужденной за неуплату налогов

Мосгорсуд смягчил приговор Елене Блиновской, осужденной за неуплату налогов

Лавров назвал слухами информацию об отравлении Башара Асада в Москве

Лавров назвал слухами информацию об отравлении Башара Асада в Москве

В Росздравнадзоре заверили, что вакцина от ветрянки стабильно вводится в оборот

В Росздравнадзоре заверили, что вакцина от ветрянки стабильно вводится в оборот
Военная операция на Украине

Один человек погиб, трое ранены при обстрелах ВСУ в Херсонской области

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2452 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7352 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });