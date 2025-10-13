Правительство одобрило проект о призыве резервистов при КТО и при использовании ВС РФ за рубежом

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник поддержала законопроект Минобороны РФ о привлечении граждан, на добровольной основе заключивших контракт о пребывании в резерве, для выполнения задач в области обороны в мирное время, сообщил источник, знакомый с соответствующим решением комиссии.

Законопроект подготовлен в целях совершенствования правового регулирования в части установления порядка привлечения граждан, на добровольной основе заключивших контракт о пребывании в резерве, для выполнения задач в области обороны в мирное время.

В настоящее время применение таких подразделений, укомплектованных резервистами, установлено только в период мобилизации или военное время, а в мирное время не предусмотрено.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в закон "Об обороне", которые позволят привлекать резервистов для выполнения отдельных задач в области обороны при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ путем их призыва на специальные сборы.

Законопроект также предлагает внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", определяющие новый вид военных сборов - специальные сборы и порядок их прохождения, а также внесение изменений в закон "О статусе военнослужащих", которые устанавливают возможность дополнительных выплат резервистам, призванным на специальные сборы.

Мобилизационные людские резервы Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов создаются в соответствии со статьей 4 закона "Об обороне" решением президента РФ по представлению соответствующих федеральных органов исполнительной власти.

Указами президента РФ от 17 июля 2015 г. №370 "О создании мобилизационного людского резерва Вооруженных сил Российской Федерации" и от 25 августа 2021 г. №492 "О мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской Федерации" создан и функционирует мобилизационный людской резерв Вооруженных сил РФ.