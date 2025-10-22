В Генштабе планируют привлекать резервистов к защите гражданских объектов

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Резервисты, привлеченные к защите гражданских объектов в глубине территории России, будут решать эти задачи на территории своих регионов, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский.

Он сказал это на брифинге о законопроекте о призыве резервистов, который недавно подготовило Минобороны.

"Законопроектом уточняются цели использования резервистов - предусматривается возможность их направления на специальные сборы для защиты объектов жизнеобеспечения: энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры только на территории своего региона и противодействия, прежде всего, беспилотникам", - сказал Цимлянский.

Он подчеркнул, что сегодняшний брифинг "посвящен гражданам, добровольно заключившим контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, - резервистам".

"Согласно закону о воинской обязанности и военной службе, резервистами являются граждане, пребывающие в запасе и добровольно заключившие контракт с Минобороны России о пребывании в резерве", - напомнил Цимлянский, отметив, "что важно не путать резервистов с "контрактниками" - действующими военнослужащими".

"Главное отличие резервистов от контрактников - это совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц. Резервисты - это ранее служившие в Вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве", - напомнил Цимлянский.

"Направление резервистов на специальные сборы, как и на другие военные сборы, будет осуществляться на основании указа президента Российской Федерации", - сказал он.