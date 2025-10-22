РКН подтвердил, что частично ограничивает работу WhatsApp и Telegram в РФ

Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор продолжает частично блокировать мессенджеры WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) и Telegram в рамках борьбы с преступностью, заявляет пресс-служа ведомства.

Так в РКН прокомментировали информацию о неполадках в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram на юге России.

"Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров, - говорится в сообщении. - По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан".

"Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы", - отметила служба.

РКН с 13 августа частично ограничивает звонки в Telegram и WhatsApp в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам. 21 октября, комментируя сообщения СМИ о том, что в этих мессенджерах стали вновь доступны голосовые вызовы, Роскомнадзор заявил, что ограничения не отменял.

22 октября замруководителя РКН Олег Терляков сообщил, что блокировка голосовых вызовов в WhatsApp и Telegram снизила за месяц мошеннические звонки на 40%. Он добавил, что "сейчас важно предупредить риски массового использования для мошенничества национального мессенджера "Мax"".