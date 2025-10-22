Поиск

РКН подтвердил, что частично ограничивает работу WhatsApp и Telegram в РФ

РКН подтвердил, что частично ограничивает работу WhatsApp и Telegram в РФ
Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор продолжает частично блокировать мессенджеры WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) и Telegram в рамках борьбы с преступностью, заявляет пресс-служа ведомства.

Так в РКН прокомментировали информацию о неполадках в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram на юге России.

"Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров, - говорится в сообщении. - По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан".

"Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы", - отметила служба.

РКН с 13 августа частично ограничивает звонки в Telegram и WhatsApp в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам. 21 октября, комментируя сообщения СМИ о том, что в этих мессенджерах стали вновь доступны голосовые вызовы, Роскомнадзор заявил, что ограничения не отменял.

22 октября замруководителя РКН Олег Терляков сообщил, что блокировка голосовых вызовов в WhatsApp и Telegram снизила за месяц мошеннические звонки на 40%. Он добавил, что "сейчас важно предупредить риски массового использования для мошенничества национального мессенджера "Мax"".

Telegram РКН WhatsApp Роскомнадзор Олег Терляков Мax
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ученые ждут пика эпидемии гриппа в РФ после новогодних праздников

Путин провел тренировку по управлению стратегическими ядерными силами

Депутаты Госдумы предложили запретить отключать ЖКУ без решения суда

В Генштабе заявили, что законопроект Минобороны о резервистах не затрагивает всех граждан

В Генштабе заявили, что законопроект Минобороны о резервистах не затрагивает всех граждан

В Генштабе планируют привлекать резервистов к защите гражданских объектов

К защите гражданских объектов в России привлекут подготовленных и патриотичных граждан

ВС постановил реабилитировать жертв политрепрессий СССР вне зависимости от обоснованности обвинения

ВС постановил реабилитировать жертв политрепрессий СССР вне зависимости от обоснованности обвинения

Путин не будет лично участвовать в ноябрьском саммите G20 в ЮАР

"АвтоВАЗ" дооснастит 8 тыс. Lada XRAY блоками управления системой экстренного вызова

Росздравнадзор заявил о наличии в РФ 3 млн упаковок детской вакцины "Пентаксим"

Росздравнадзор заявил о наличии в РФ 3 млн упаковок детской вакцины "Пентаксим"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7408 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });