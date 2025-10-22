Поиск

Ограничения по WhatsApp и Telegram в первый месяц снизили число звонков от мошенников на 40%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Блокировка в РФ голосовых вызовов в мессенджерах WhatsApp и Telegram снизила за месяц мошеннические звонки на 40%, заявил заместитель руководителя Роскомнадзора (РКН) Олег Терляков.

"Мошенники активно используют не только телефонные сети, но и интернет-сервисы для совершения противоправных действий. Работа системы Антифрод в телефонных сетях связи подтолкнула злоумышленников перенести свою активность в иностранные голосовые сервисы. С 2024 года мошенничество с использованием голосовых сервисов WhatsApp и Telegram кратно увеличилась", - сказал Тепляков на XXIV форуме "Спектр" в среду.

"Ограничение доступа к голосовым сервисам иностранных мессенджеров в первый месяц сократило фродовые вызовы на 40%", - отметил он.

По словам Терлякова, "сейчас важно предупредить риски массового использования для мошенничества национального мессенджера "Мax"".

"И здесь следует отметить слаженную работу ведомств, операторов связи и оператора национального мессенджера по оперативному налаживанию каналов получения отечественным мессенджером максимально возможной информации для поиска и блокировки вредоносных, преступных аккаунтов", - сказал замглавы РКН.

"Важно понимать, что в условиях, когда по сути действия преступного сообщества в сетях связи координируются на уровне недружественных государств и их спецслужб, нам необходимо работать на опережение", - отметил он.

13 августа пресс-служба РКН сообщила о "частичном ограничении звонков" в мессенджерах Telegram и WhatsApp в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам.

Роскомнадзор РФ WhatsApp Telegram
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РКН прокомментировал жалобы на работу WhatsApp и Telegram на юге России

Минцифры РФ доработало второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

Минцифры РФ доработало второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

Роскомнадзор заявил, что ограничения с WhatsApp и Telegram в РФ не снимались

Продажи iPhone 17 в США и КНР в первые 10 дней превысили результаты iPhone 16 на 14%

Продажи iPhone 17 в США и КНР в первые 10 дней превысили результаты iPhone 16 на 14%

Nvidia и партнеры за 3-4 года могут выпустить в США технологии для ИИ на $500 млрд

Глава "Газпрома" спрогнозировал быстрое развитие ИИ в России благодаря запасам газа

Глава "Газпрома" спрогнозировал быстрое развитие ИИ в России благодаря запасам газа

Работа сайтов Coinbase, Signal, McDonald's и Disney нарушена из-за сбоя у AWS

Более 1 тыс. жалоб поступило в Минцифры на УК, не дающие выбрать интернет-провайдера в доме

IT-отрасль предложила оставить ей налоговые льготы в обмен на повышение налога на прибыль

Консорциум с участием BlackRock купит Aligned Data Centers с оценкой в $40 млрд

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7407 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });