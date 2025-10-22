Ограничения по WhatsApp и Telegram в первый месяц снизили число звонков от мошенников на 40%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Блокировка в РФ голосовых вызовов в мессенджерах WhatsApp и Telegram снизила за месяц мошеннические звонки на 40%, заявил заместитель руководителя Роскомнадзора (РКН) Олег Терляков.

"Мошенники активно используют не только телефонные сети, но и интернет-сервисы для совершения противоправных действий. Работа системы Антифрод в телефонных сетях связи подтолкнула злоумышленников перенести свою активность в иностранные голосовые сервисы. С 2024 года мошенничество с использованием голосовых сервисов WhatsApp и Telegram кратно увеличилась", - сказал Тепляков на XXIV форуме "Спектр" в среду.

"Ограничение доступа к голосовым сервисам иностранных мессенджеров в первый месяц сократило фродовые вызовы на 40%", - отметил он.

По словам Терлякова, "сейчас важно предупредить риски массового использования для мошенничества национального мессенджера "Мax"".

"И здесь следует отметить слаженную работу ведомств, операторов связи и оператора национального мессенджера по оперативному налаживанию каналов получения отечественным мессенджером максимально возможной информации для поиска и блокировки вредоносных, преступных аккаунтов", - сказал замглавы РКН.

"Важно понимать, что в условиях, когда по сути действия преступного сообщества в сетях связи координируются на уровне недружественных государств и их спецслужб, нам необходимо работать на опережение", - отметил он.

13 августа пресс-служба РКН сообщила о "частичном ограничении звонков" в мессенджерах Telegram и WhatsApp в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам.