Минцифры опровергло сообщения об утечке данных пользователей Max

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ после проверки опровергло информацию о том, что данные пользователей портала Госуслуг якобы утекли из национального мессенджера Max.

"Данные пользователей Госуслуг надёжно защищены. Специалисты Минцифры проверили информацию о якобы случившейся утечке из мессенджера Max, размещённую в анонимных каналах", - говорится в сообщении.

По данным Минцифры, "автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей Госуслуг".

"Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID Госуслуг не совпадает с ФИО реальных пользователей. Из чего можно сделать вывод, что публикации о взломе сфабрикованы", - говорится в сообщении.