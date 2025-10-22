Ученые ждут пика эпидемии гриппа в РФ после новогодних праздников

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Ученые ожидают эпидемию гриппа в РФ умеренной интенсивности с декабря, ее пик прогнозируется после новогодних каникул, сообщила заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им.Смородинцева Дарья Даниленко журналистам в среду.

"В этом году, учитывая опыт прошлых, недавно закончившихся эпидемий и того, что мы наблюдаем в европейском регионе и в глобальном масштабе, мы склонны считать, что эпидемия, которая придет на территорию РФ, ожидается умеренной интенсивности", - сказала Даниленко.

На текущий момент эпидемия в России не началась, НИИ не фиксирует подъема регистрации случаев гриппа.

"Ситуация стабильная и спокойная. Традиционно, по данным многолетних показателей, мы ожидаем развития эпидемии ближе к концу года, примерно в декабре. Соответственно, если это действительно произойдет, пик эпидемии, скорее всего, наступит после новогодних праздников", - добавила Даниленко.

При этом она подчеркнула, что точно предсказать как старт, так и пик эпидемии затруднительно.

Ученые ожидают, что в этом сезоне в России будут одновременно циркулировать привычные вирусы гриппа А и В, среди вирусов гриппа А ожидаются оба подтипа: Н1N1, который ранее назывался "свиным гриппом", и Н3N2.