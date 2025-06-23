Роспотребнадзор рекомендует прививаться от свиного и гонконгского гриппа

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предложил привить от гриппа не менее 60% населения в каждом регионе РФ, для вакцинации рекомендовано использовать четырехвалентные вакцины, формирующие иммунитет против вирусов гриппа А – пандемического 2009 года свиного гриппа и гонконгского гриппа, а также вирусов гриппа В.

Проект постановления главного государственного санитарного врача РФ "О мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции" размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, в документе представлен перечень мер, которые планируется реализовать в субъектах РФ, в их числе - улучшение качества дифференциальной диагностики гриппа, ОРВИ и COVID-19, а также проведение прививочной кампании с охватом прививками до 60% населения России.

"Для иммунизации лиц групп риска предлагается в первую очередь использовать четырехкомпонентные вакцины, включающие компоненты для формирования иммунитета против вирусов гриппа A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и вирусов гриппа В двух линий – Виктория и Ямагата", - сообщили в ведомстве.

Согласно документу, высшим должностным лицам субъектов РФ предлагается рекомендовать рассмотреть вопросы о ходе подготовки к эпидсезону заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями ‎и новой коронавирусной инфекцией 2025-2026 годов, в том числе "об обеспечении населения вакцинацией против гриппа с охватом ‎до 60% от численности населения субъекта РФ". В том числе рекомендуется привить не менее 75% граждан, относящихся к группам риска, а также лиц, работающих в организациях птицеводства, свиноводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей, свиньями, и лиц, осуществляющих разведение домашней птицы, свиней для реализации населению.

Согласно проекту постановления, региональным властям рекомендовано также поддержание неснижаемого запаса противовирусных лекарственных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и медицинских организациях.

