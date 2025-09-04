Поиск

Попова заявила о начале в России эпидемиологического сезона по гриппу

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Эпидемиологический сезон по гриппу в России уже начинается, случаев заболевания мало, но они есть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы с вами вступаем в эпидсезон по гриппу и острым респираторным инфекциям. Начало динамического роста мы уже видим. Неделя к неделе рост - 10-12% в общей сумме вирусов не гриппозной этиологии в целом по территории РФ, безусловно, регистрируется", - сказала Попова журналистам "на полях" Восточного экономического форума.

"Вируса гриппа пока очень и очень мало, но он уже есть, он уже пришел", - добавила она.

Анна Попова Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Восточный экономический форум - 2025

Решетников сообщил об охлаждении экономики РФ быстрее ожиданий

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Массовая атака БПЛА отражена в Ростовской области

Путин прибыл во Владивосток

Что произошло за день: среда, 3 сентября

Путин отправляется из Пекина во Владивосток

Владимир Путин - о конфликте с Украиной и отношениях с США. Обобщение

Владимир Путин - о конфликте с Украиной и отношениях с США. Обобщение

Суд в Москве продлил до ноября арест блогера Маркаряна

Суд в Москве продлил до ноября арест блогера Маркаряна

Путин заявил об успешном наступлении военных на всех направлениях в зоне СВО

Путин предупредил о последствиях возможного изъятия активов РФ в пользу Украины

Путин предупредил о последствиях возможного изъятия активов РФ в пользу Украины
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2366 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7095 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });