Попова заявила о начале в России эпидемиологического сезона по гриппу

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Эпидемиологический сезон по гриппу в России уже начинается, случаев заболевания мало, но они есть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы с вами вступаем в эпидсезон по гриппу и острым респираторным инфекциям. Начало динамического роста мы уже видим. Неделя к неделе рост - 10-12% в общей сумме вирусов не гриппозной этиологии в целом по территории РФ, безусловно, регистрируется", - сказала Попова журналистам "на полях" Восточного экономического форума.

"Вируса гриппа пока очень и очень мало, но он уже есть, он уже пришел", - добавила она.