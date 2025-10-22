Предпринимателям Анапы и Темрюкского района могут продлить лицензии на продажу алкоголя

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Минфин предлагает продлить на 12 месяцев сроки действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции для бизнеса, работающего в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. Продление лицензий распространится в том числе на объекты общественного питания.

Соответствующий проект изменений в постановление правительства от 12 марта 2022 года № 353 "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации", размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

"Установить, что на 12 месяцев продлевается срок действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (в том числе при оказании услуг общественного питания) для лицензиатов, осуществляющих указанную деятельность на территориях муниципальных образований города-курорта Анапа и Темрюкского района, сроки действия которых истекли (истекают) в 2026 году", - говорится в документе.

Постановление предложено изменить ради поддержки предпринимателей региона, пострадавшего от последствий крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

Сведения о продлении сроков действия таких лицензий будут внесены в государственный сводный реестр лицензий в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу указанного постановления, говорится в документе. Лицензиат имеет право на возврат государственной пошлины, уплаченной за продление на один год действия лицензии на розничную продажу алкоголя, срок которой истекает в 2026 году.

15 декабря 2024 в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в произошел разлив топлива.