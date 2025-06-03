Поиск

Опасные зоны определены на побережье в Анапе и Темрюкском районе

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Постановление об определении опасных зон в местах проведения работ по ликвидации ЧС подписали мэр города-курорта Анапы и глава Темрюкского района Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона.

"В Анапе и Темрюкском районе определили опасные зоны в местах проведения работ по ликвидации ЧС. Соответствующие постановления глава Темрюкского района Федор Бабенков подписал 30 мая, а глава города-курорта Анапа Василий Швец - 2 июня. Оба документа опубликованы на официальных сайтах и вступили в силу", - говорится в сообщении.

Так, в Темрюкском районе опасной зоной определили территорию вдоль береговой линии Черного моря от поселка Волна до поселка Веселовка включительно, в Анапе - вдоль береговой линии Черного моря в границах города-курорта (от поселка Веселовка до заповедника Утриш).

"Документами запрещено не только купание в море, но и посещение жителями прибрежной территории, пляжей в границах опасных зон. Также запрещено рекреационное использование территорий всеми пользователями - это касается всех услуг. От аренды лежаков до проката и водных аттракционов", - добавили в ведомстве.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 03 июня 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Анапа Краснодарский край Черное море Керченский пролив Темрюкский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в мае упали г/г на 27,5%

Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в мае упали г/г на 27,5%

Глава Минприроды отметил несоответствие нормативам многих очистных сооружений

Минприроды сообщило, что изменение климата уже влияет на лесозаготовки и пожарную опасность

Минприроды сообщило, что изменение климата уже влияет на лесозаготовки и пожарную опасность

Сервис подтверждения возраста по биометрии готовится к запуску в РФ

Сервис подтверждения возраста по биометрии готовится к запуску в РФ

Слуцкий считает, что III раунд переговоров РФ-Украина может пройти в конце июня

Слуцкий считает, что III раунд переговоров РФ-Украина может пройти в конце июня

Российский меморандум стал доступен публично лишь после передачи его Украине

"Россетям" необходимо новое повышение тарифов

В Херсонской области 227 тысяч человек остались без электричества после атаки БПЛА

Обрушение моста на поезд в Брянской области

РЖД опровергли введение новых правил для пассажиров после ЧП в Брянской области

РЖД опровергли введение новых правил для пассажиров после ЧП в Брянской области

Володин заявил, что Госдума поддержит полный запрет продажи вейпов

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе413 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6482 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области27 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области8 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });