Опасные зоны определены на побережье в Анапе и Темрюкском районе

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Постановление об определении опасных зон в местах проведения работ по ликвидации ЧС подписали мэр города-курорта Анапы и глава Темрюкского района Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона.

"В Анапе и Темрюкском районе определили опасные зоны в местах проведения работ по ликвидации ЧС. Соответствующие постановления глава Темрюкского района Федор Бабенков подписал 30 мая, а глава города-курорта Анапа Василий Швец - 2 июня. Оба документа опубликованы на официальных сайтах и вступили в силу", - говорится в сообщении.

Так, в Темрюкском районе опасной зоной определили территорию вдоль береговой линии Черного моря от поселка Волна до поселка Веселовка включительно, в Анапе - вдоль береговой линии Черного моря в границах города-курорта (от поселка Веселовка до заповедника Утриш).

"Документами запрещено не только купание в море, но и посещение жителями прибрежной территории, пляжей в границах опасных зон. Также запрещено рекреационное использование территорий всеми пользователями - это касается всех услуг. От аренды лежаков до проката и водных аттракционов", - добавили в ведомстве.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.