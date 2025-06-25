Некоторые объекты размещения Анапы не открылись из-за снижения турпотока

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Снижение цен, достигающее 30%, увеличило интерес туристов к Анапе, но из-за значительного падения турпотока часть отельеров решила не открывать свои объекты, сообщает в среду пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Ситуация в Анапе остается тяжелой. Туристы на курорте есть, но заметно меньше, чем в прежние годы в высокий летний сезон. Загрузка отелей Анапы зависит от их ценовой политики - там, где цены снижены, туристов хватает. Анапа частично перетягивает на себя туристов, которым оказалось дорого отдыхать в Сочи и Крыму. Стоимость отдыха здесь примерно на 30% ниже, чем на других курортах Черного моря, где пляжи признаны пригодными для купания. Если в Сочи отель с хорошей инфраструктурой в сезон стоит 30 тыс. рублей в сутки, то в Анапе - около 20 тыс.", - говорится в сообщении.

В то же время владелец трехзвездочных отелей "Золотые пески" и "Три мушкетера" Илья Щучкин рассказал, что часть анапских отельеров не открыли свои объекты, так как, по его словам, "открываться с падением цены не имеет смысла".

"У нас некоторые отели снизили расценки на 30% и более, но это не помогло загрузке. Полностью загружены только "пятерки", да и то - из 3-4 объектов набирают туристов на один отель и таким образом заполняются. Мы тоже отдаем своих клиентов коллегам, чтобы люди хоть как-то приезжали", - рассказал он.

По словам Щучкина, он решил не открывать к лету шестиэтажный отель "Золотые пески" на 85 номеров, расположенный возле пляжа.

"На май было заявлено 45 гостей, но мы все равно не открылись - экономически невыгодно. Этим летом народу на курорте непривычно мало, на пляжах - тоже. Но люди загорают и даже купаются - несмотря на то, что каждые 10 минут идет оповещение о запрете купания. Никого это не отпугивает: море и песок чистые, пляжи постоянно убирают, песок просеивают. Купание в Джемете и Анапе еще могут открыть, но все зависит от периода: если Роспотребнадзор объявит об этом после 19 июля, то отели уже не откроются, так как это будет уже нерентабельно", - цитирует его пресс-служба РСТ.

В компании "Мультитур" отметили, что гостиницы Анапы сейчас загружены в среднем на 40-50%.

"Конечно, объекты с развитой инфраструктурой, бассейнами, анимацией, хорошим питанием загружаются значительно лучше: очень хорошо востребованы санаторий "Лазурный берег" и "Дивный Мир Усадьба Шато", это лидеры продаж. На пляжах, в основном, загорают, есть и те, кто не боится окунуться в море. Но их не много", - сообщила директор по продукту Евгения Кизей.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

Часть мазута выбросило на побережье в районе курорта Анапа и его пригородов, были загрязнены 54 км береговой линии.