Минэнерго видит рост цен на ряде независимых АЗС выше темпа роста цен АЗС крупных НК

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго отмечает в ряде регионов рост цен на топливо "на некрупных независимых заправочных станциях, превышающий темпы индексации цен крупными сетями нефтяных компаний, ведущих более социально ориентированную ценовую политику".

"Министерство энергетики продолжает держать подобные ситуации на особом контроле", - заявило ведомство.

Благодаря ранее принятым решениям правительства по введению временных запретов на экспорт бензина на внутренний рынок направлены дополнительные объемы топлива, говорится в комментарии.

"При сезонном снижении потребления топлива начинают формироваться запасы, что будет благоприятно сказываться в том числе на стабилизации ценовой ситуации", - полагают в министерстве.

