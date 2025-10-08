Минэнерго отметило, что в регионах рост цен на частных АЗС выше, чем на АЗС производителей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго отмечает, что в ряде регионов рост цен на частных АЗС выше, чем на заправках нефтяных компаний. Такую информацию ведомство будет передавать в ФАС.

"В ряде регионов отмечается рост цен на топливо на некрупных независимых заправочных станциях, превышающий темпы индексации цен крупными сетями нефтяных компаний, ведущих более социально ориентированную ценовую политику", - сказано в сообщении.

"Министерство энергетики продолжает держать подобные ситуаций на особом контроле. При обнаружении таких нарушений министерство оперативно направляет информацию в ФАС для принятия необходимых решений в целях недопущения необоснованного роста цен", - предупредило Минэнерго.

Ведомство заверило, что в ежедневном режиме осуществляет мониторинг рынка нефтепродуктов и ведет системную работу с регионами для бесперебойного обеспечения экономики и населения страны топливом.

"Благодаря ранее принятым решениям правительства по введению временных запретов на экспорт автомобильного бензина на внутренний рынок направлены дополнительные объемы топлива. Также действует временный запрет на экспорт дизельного топлива для "непроизводителей" для недопущения экспорта топлива, предназначенного для внутреннего рынка", - отмечается в пресс-релизе.