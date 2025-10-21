Поиск

Частная сеть АЗС ограничила продажи Аи-92 в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Сеть АЗС БРК (работает в Иркутской области, Бурятии и в Забайкалье) ограничила отпуск бензина марки Аи-92 в регионах присутствия до 20 литров каждому покупателю.

"В настоящее время перебои с поставками топлива от поставщика. Принято решение отпускать по 20 литров бензина Аи-92. Сроки ограничений пока непонятны. Ограничения введены на всей сети", - сообщили "Интерфаксу" в ООО "Бестоил", управляющем сетью заправок.

Сеть АЗС БРК включает в себя 84 АЗС в Иркутской области, Бурятии и в Забайкальском крае. По данным ЕГРЮЛ, владельцем и директором ООО "Бестоил" является Анна Резниченко. По итогам 2024 года выручка компании составила 5,7 млрд рублей.

Забайкалье Аи-92 Бурятия Иркутская область БРК
