Бойцов белгородского "Орлана" попросили приравнять к ветеранам боевых действий

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Белгородской областной Думы приняли обращение к правительству России, в котором просят отнести к ветеранам боевых действий бойцов СГУП "Орлан", передал корреспондент "Интерфакса".

"Считаем необходимым инициировать перед правительством Российской Федерации вопрос об отнесении к ветеранам боевых действий работников специализированных государственных унитарных предприятий, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и территориях субъектов РФ, прилегающей к районам проведения специальной военной операции", - сказал спикер областной думы Юрий Клепиков.

Он отметил, что работники СГУП "Орлан" исполняют функции по защите госграницы, борьбе с диверсионными разведывательными отрядами иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями.

"Работники СГУПов наделены правом пресекать атаки БПЛА, что эффективно делают бойцы "Орлана". Только в текущем году ими уничтожено почти 4,5 тыс. БПЛА противников, сбиты пять тяжелых БПЛА. Эта работа проходит ежедневно. (...) Ведя целенаправленную борьбу с противником, зачастую они сами становятся объектом атак и спасают жизни наших жителей ценой собственной", - подчеркнул Клепиков.

По его мнению, работники СГУП нуждаются в дополнительных мерах поддержки со стороны государства.