Правительство расширило полномочия фонда "Защитники Отечества"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - У государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества" появится больше возможностей для оказания помощи их семьям.

Подписано распоряжение правительства о внесении в устав организации необходимых для этого изменений, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Теперь в уставе предусмотрено, что семьи бойцов, пропавших без вести в период участия в СВО либо признанных безвестно отсутствующими в связи с участием в СВО, смогут получить помощь от фонда, говорится в сообщении.

"Речь идет о психолого-психотерапевтической помощи, содействии в получении мер социальной поддержки, бесплатной юридической помощи, содействии по вопросам, касающимся проведения идентификационных генетических исследований", - поясняет пресс-служба правительства.

Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" был создан по инициативе президента в 2023 году. Его основной задачей является комплексное сопровождение ветеранов СВО, членов их семей и членов семей погибших бойцов.