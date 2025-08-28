Поиск

Правительство подготовило поправки о соцгарантиях для добровольных участников СВО

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство подготовило поправки в законодательство, позволяющие добровольцам, заключившим контракт с Минобороны в период с октября 2022 года по сентябрь 2023 года, получить статус ветерана или инвалида боевых действий, сообщил на совещании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительством подготовлены корректировки в федеральное законодательство, чтобы ребятам, которые заключили соглашение с министерством обороны с октября 2022 до сентября 2023 года также были предоставлены соответствующие социальные гарантии. Каждый из них получает возможность оформить статус ветерана или инвалида боевых действий и, соответственно, приобрести все положенные им преимущества", - сказал он.

Премьер отметил, что на следующей неделе Госдума возвращается с летних каникул, и выразил надежду, что депутаты оперативно примут, а сенаторы затем одобрят соответствующие поправки.

Минобороны Михаил Мишустин Правительство Госдума СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по поводу изъятия украинской "дочки" Сбера

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по поводу изъятия украинской "дочки" Сбера

Запорожская область частично обесточена после ударов БПЛА

Военная операция на Украине

Министр обороны РФ проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО

Число машин на досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи превысило 1,5 тыс.

Число машин на досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи превысило 1,5 тыс.

Альпинист погиб, попав под камнепад в горах Кабардино-Балкарии

Ученые сообщили о комфортном пребывании в космосе животных на борту капсулы "Бион-М"

Минпросвещения рекомендовало изучать в школах песни Газманова и Shaman

Минпросвещения рекомендовало изучать в школах песни Газманова и Shaman

Авиакомпания "Волга-Днепр" изучает "различные варианты" дальнейшего существования

Кремль сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров с Киевом

Кремль сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров с Киевом

Отбывающий пожизненное наказание "ангарский маньяк" Попков получил новый срок

Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7041 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });