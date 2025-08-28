Правительство подготовило поправки о соцгарантиях для добровольных участников СВО

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство подготовило поправки в законодательство, позволяющие добровольцам, заключившим контракт с Минобороны в период с октября 2022 года по сентябрь 2023 года, получить статус ветерана или инвалида боевых действий, сообщил на совещании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительством подготовлены корректировки в федеральное законодательство, чтобы ребятам, которые заключили соглашение с министерством обороны с октября 2022 до сентября 2023 года также были предоставлены соответствующие социальные гарантии. Каждый из них получает возможность оформить статус ветерана или инвалида боевых действий и, соответственно, приобрести все положенные им преимущества", - сказал он.

Премьер отметил, что на следующей неделе Госдума возвращается с летних каникул, и выразил надежду, что депутаты оперативно примут, а сенаторы затем одобрят соответствующие поправки.