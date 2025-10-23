Поиск

"Яндекс" к 2027 году надеется убрать водителя-испытателя из автономных такси и грузовиков

Сроки зависят от принятия федерального закона о регулировании беспилотного транспорта

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU -"Яндекс" ожидает, что к 2027 году автономные грузовики и такси компании начнут ездить без водителя-испытателя за рулем, сообщил на конференции Yandex Physical AI руководитель направления Сергей Мельник.

Изменения будут возможны, если будет принят федеральный закон о регулировании автономного транспорта. Ранее глава Минтранса Андрей Никитин сообщал, что проект закона может быть внесен в правительство до конца 2025 года.

Как рассказал Мельник, в 2026 году автономные грузовики, тестирование которых было запущено в конце 2024 года, появятся на дорогах общего пользование, а их количество превысит 100. При этом к концу этого года ожидается выполнение грузовиками регулярных рейсов на трассах М-4 "Дон" и М-11 "Нева".

Количество автономных такси в 2026 году превысит 150, а в 2027 году компания планирует начать выпускать новое поколение авто, которое могло бы легко масштабироваться на конвейере.

"Яндекс" с 2017 года разрабатывает технологии автономного транспорта. С 2022 года компания в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) тестировала роботакси на юго-западе Москвы, в "Сириусе" и Иннополисе. В марте 2025 года правительство РФ приняло решение о продлении ЭПР еще на три года.

