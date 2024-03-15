Беспилотный трамвай запустят на ряде участков Москвы во второй половине 2024 г.

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Москве на ряде участков примерно во второй половине текущего года будет запущен беспилотный трамвай, сейчас такой трамвай ездит в депо в тестовом режиме, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В этом году мы уже запустим на ряде участков беспилотный трамвай, это будет примерно вторая половина этого года. Сейчас этот беспилотный трамвай учится ездить без водителя в депо. Понятно, что там сидит сейчас наш человек-специалист, который контролирует, как все работает, но трамвай будет ездить сам. Он видит пассажиров, он видит пешеходов, которые переходят даже иногда в неположенном месте дорогу, и останавливается, когда нужно", - сказал Ликсутов, говоря о программе развития Москвы до 2030 года в рамках лекции для московских школьников.

По его словам, трамвай также видит машины, светофорный сигнал, различает собак и кошек, остановится, если животные будут переходить трамвайные пути, а также умеет предсказывать поведение автомобилей и людей.

"Дальше мы переведем все трамваи на беспилотное управление, и следующим нашим этапом будет метрополитен - беспилотное управление движением поездов. (...) Скорее всего, это за 2030 годом, но мы уже над этим сегодня работаем", - подчеркнул заммэра.

Кроме того, такие компании, как "Яндекс" и Сбербанк, тестируют беспилотный личный транспорт, отметил заммэра.

"Уверен, что профессия, если вы ее выберете, связанная с беспилотным управлением, созданием новых технологий, которые помогают быстрее вычислять, предсказывать поведение машин и людей, - это то будущее, которое будет точно востребовано на многие десятилетия вперед", - сказал Ликсутов.

Заммэра сообщил, что электробус в будущем тоже будет беспилотным. "Он будет полностью беспилотный. Наверное, какое-то время еще там будет водитель, но он больше будет выполнять функции контроля. (...) Дальше уверен, что в недалеком будущем будут уже элементы беспилотного управления, уже будут точно использоваться в городской транспортной системе", - отметил он.