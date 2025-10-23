Суд отказал "Красному и белому" в отмене приостановки лицензии на Вологодчине

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Вологодской области отказался удовлетворить иск ООО "Альфа-М" (юрлицо торговой сети "Красное и белое") к Минэкономразвития региона об отмене приказа о приостановлении действия лицензии на розничную торговлю алкоголем в регионе.

"Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью," - говорится в материалах дела. Полный текст решения суда еще не опубликован.

В начале августа губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что сеть "Красное и белое" уходит из региона, действие лицензии на продажу алкоголя досрочно прекращено по заявлению владельца. Суд зарегистрировал исковое заявление ООО "Альфа-М" 29 июля.

Сеть "Красное и белое" с 25 июля приостановила продажу алкоголя в 58 магазинах в Вологодской области.

С 1 марта в регионе вступил в силу закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя - по будням продукцию можно купить только с 12 до 14 часов. Всего закрылись или прекратили продажу спиртного 360 из 610 алкомаркетов.

По данным из открытых источников, сеть "Красное и белое" на начало 2025 года насчитывала 20,53 тыс. магазинов.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, учредителем ООО "Альфа-М" является ООО "Меркурий ритейл холдинг", которым, в свою очередь, владеют АО "Аврора" (49%) и ООО "Меркурий ритейл" (51%). При этом "Меркурий ритейл" на 73% принадлежит личному фонду "Меркурий". Учредители фонда не раскрываются.