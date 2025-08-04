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Власти сообщили об уходе сети "Красное и белое" из Вологодской области

Власти сообщили об уходе сети "Красное и белое" из Вологодской области
Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Сеть "Красное и белое" уходит из Вологодской области, действие лицензии досрочно прекращено по заявлению владельца, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

"С 1 августа на основании заявления владельца - ООО "Альфа-М" (юрлицо сети "Красное и белое" - ИФ) - действие лицензии досрочно прекращено лицензирующим органом. Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей (...). Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя", - написал он в своем телеграм-канале.

"Красное и белое" с 25 июля приостановила продажу алкоголя в 58 магазинах в Вологодской области.

С 1 марта в регионе вступил в силу закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя - по будням продукцию можно купить только с 12 до 14 часов.

По данным из открытых источников, сеть "Красное и белое" на начало 2025 года насчитывала 20 527 магазинов.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, учредителем ООО "Альфа-М" является ООО "Меркурий ритейл холдинг", которым в свою очередь владеет АО "Аврора" (49%) и ООО "Меркурий ритейл" (51%). При этом "Меркурий ритейл" на 73% принадлежит личному фонду "Меркурий". Учредители фонда не раскрываются.

Красное и белое Георгий Филимонов Вологодская область
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