Поиск

В Вологодской области планируют сильнее ужесточить ограничения продажи алкоголя

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Вологодской области с марта 2026 года планируют ввести новые ограничения для продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах, намерены ввести в Вологодской области с 1 марта 2026 года, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

"Еще ряд ограничений планируем ввести с 1 марта следующего года. Они будут касаться многоквартирных домов. Под запретом будет продажа спиртного там, где площадь торгового зала менее 200 кв. м, размещение алкоголя в прикассовой зоне, реализация спиртного в торговых точках и объектах общепита на цокольных этажах", - написал он, уточнив, что подготовлен соответствующий законопроект, который сейчас проходит согласование.

Также он сообщил, что в Вологде и Череповце демонтируют вывески алкомаркетов, выложив фотографии демонтажа.

"Обращаем особое внимание на алкомаркеты в многоквартирных домах в контексте внедряемого на территории области дизайн-кода. С фасадов домов убираем незаконные конструкции, которые не соответствуют требованиям правил благоустройства", - написал Филимонов.

По его данным, из 610 алкомаркетов, которые работали в регионе, 388 закрылись или перепрофилировались.

С 1 марта 2025 года в Вологодской области вступили в силу ограничения розничной продажи алкоголя. Теперь в будни его можно купить только с 12 до 14 часов. Также запрещена продажа алкоголя в День российского студенчества (25 января), в День здорового образа жизни (1 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), 1 мая, 1 и 12 июня, в День молодежи (последняя суббота июня), День семьи, любви и верности, 1 сентября, Всероссийский день трезвости (11 сентября), День народного единства и в День конституции РФ.

В начале августа Филимонов информировал, что сеть "Красное и белое" уходит из региона, действие лицензии на продажу алкоголя досрочно прекращено по заявлению владельца.

23 октября в Арбитражном суде Вологодской области состоится судебное разбирательство по существу иска ООО "Альфа-М" (юрлицо торговой сети "Красное и белое") к Минэкономразвития области об отмене приказа о приостановлении действия лицензии на розничную торговлю алкоголем в регионе.

Кроме того, сеть "Северный градус" провела ребрендинг, доля алкоголя в ассортименте теперь не превышает 20%.

Красное и белое Череповец Вологда Георгий Филимонов Вологодская область Бристоль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Интернет-магазины смогут принимать оплату с помощью платежных сервисов Wildberries-Russ

Интернет-магазины смогут принимать оплату с помощью платежных сервисов Wildberries-Russ

Ozon готовит к запуску продукты в сфере автострахования

Ozon готовит к запуску продукты в сфере автострахования

Сигнал телефона главы семьи, пропавшей в Красноярском крае, отследили в 7 км от поселка Кутурчин

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 19 БПЛА минувшей ночью

Минобороны РФ заявило о нейтрализации вечером 27 украинских БПЛА

Подписан меморандум о строительстве нового магистрального газопровода в Казахстан

У ЦБ пока нет данных о количестве банковских карт у каждого россиянина

У ЦБ пока нет данных о количестве банковских карт у каждого россиянина

Что произошло за день: среда, 8 октября

Минфин заметил создание регионами искусственных источников финансирования дефицита бюджета

Минэнерго отметило, что в регионах рост цен на частных АЗС выше, чем на АЗС производителей

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2433 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7324 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });