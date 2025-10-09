В Вологодской области планируют сильнее ужесточить ограничения продажи алкоголя

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Вологодской области с марта 2026 года планируют ввести новые ограничения для продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах, намерены ввести в Вологодской области с 1 марта 2026 года, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

"Еще ряд ограничений планируем ввести с 1 марта следующего года. Они будут касаться многоквартирных домов. Под запретом будет продажа спиртного там, где площадь торгового зала менее 200 кв. м, размещение алкоголя в прикассовой зоне, реализация спиртного в торговых точках и объектах общепита на цокольных этажах", - написал он, уточнив, что подготовлен соответствующий законопроект, который сейчас проходит согласование.

Также он сообщил, что в Вологде и Череповце демонтируют вывески алкомаркетов, выложив фотографии демонтажа.

"Обращаем особое внимание на алкомаркеты в многоквартирных домах в контексте внедряемого на территории области дизайн-кода. С фасадов домов убираем незаконные конструкции, которые не соответствуют требованиям правил благоустройства", - написал Филимонов.

По его данным, из 610 алкомаркетов, которые работали в регионе, 388 закрылись или перепрофилировались.

С 1 марта 2025 года в Вологодской области вступили в силу ограничения розничной продажи алкоголя. Теперь в будни его можно купить только с 12 до 14 часов. Также запрещена продажа алкоголя в День российского студенчества (25 января), в День здорового образа жизни (1 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), 1 мая, 1 и 12 июня, в День молодежи (последняя суббота июня), День семьи, любви и верности, 1 сентября, Всероссийский день трезвости (11 сентября), День народного единства и в День конституции РФ.

В начале августа Филимонов информировал, что сеть "Красное и белое" уходит из региона, действие лицензии на продажу алкоголя досрочно прекращено по заявлению владельца.

23 октября в Арбитражном суде Вологодской области состоится судебное разбирательство по существу иска ООО "Альфа-М" (юрлицо торговой сети "Красное и белое") к Минэкономразвития области об отмене приказа о приостановлении действия лицензии на розничную торговлю алкоголем в регионе.

Кроме того, сеть "Северный градус" провела ребрендинг, доля алкоголя в ассортименте теперь не превышает 20%.