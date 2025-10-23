Поиск

Суд продлил до середины весны 2026 г. срок ареста редактору Ura.ru Аллаярову

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение продлить на полгода меру пресечения в виде ареста редактору свердловского филиала агентства Ura.ru Денису Аллаярову, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"В удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения отказать. Продлить Аллаярову Денису Александровичу срок содержания под стражей на шесть месяцев со дня поступления уголовного дела в суд, то есть по 13 апреля 2026 года", - сказала судья.

Продлить меру пресечения на полгода просил прокурор. Аллаяров возразил против этого и попросил заменить содержание под стражей на домашний арест.

Как сообщалось, в четверг суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении журналиста. Он обвиняется по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

По материалам дела, Аллаяров передал своему родственнику, служившему на тот момент в полиции, взятку в размере 120 тыс. рублей за ежедневную передачу суточных оперативных сводок УМВД по Екатеринбургу для последующей публикации содержащейся в них информации.

По данным Ura.ru, речь идет об уже бывшем начальнике отдела уголовного розыска ОП №10 УМВД по Екатеринбургу Андрее Карпове, который является дядей Аллаярова. Карпов обвиняется в получении взятки (ч.3 ст.290) и превышении должностных полномочий (п."е" ч.3 ст.286 УК РФ).

6 июня суд отправил Карпова под домашний арест на два месяца. Аллаярова на такой же срок отправили в СИЗО, позже ему продлили арест.

Екатеринбург Ura.ru Денис Аллаяров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что на людей нельзя давить в вопросах, касающихся рождения детей

Путин заявил, что на людей нельзя давить в вопросах, касающихся рождения детей

С главой Агентства по страхованию вкладов проводятся следственные действия

С главой Агентства по страхованию вкладов проводятся следственные действия

КС РФ постановил, что экс-работников судов следует содержать под арестом отдельно

КС РФ постановил, что экс-работников судов следует содержать под арестом отдельно

Верховный суд вернул в собственность РФ Ивановский завод тяжелого станкостроения

Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по "Духовно-нравственной культуре России"

Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по "Духовно-нравственной культуре России"
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации более 290 украинских БПЛА за сутки

Под новые санкции ЕС подпали помощник Медведева, ректор ВШЭ и генерал-лейтенант КНДР

Под новые санкции ЕС подпали помощник Медведева, ректор ВШЭ и генерал-лейтенант КНДР

Страны ЕС смогут требовать разрешения на въезд от дипломатов РФ, аккредитованных в других странах

Страны ЕС смогут требовать разрешения на въезд от дипломатов РФ, аккредитованных в других странах

В Копейске число пострадавших при взрыве на предприятии достигло 19 человек

Медведев назвал действия Трампа "актом войны против России"

Медведев назвал действия Трампа "актом войны против России"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7414 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });