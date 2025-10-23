Суд продлил до середины весны 2026 г. срок ареста редактору Ura.ru Аллаярову

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение продлить на полгода меру пресечения в виде ареста редактору свердловского филиала агентства Ura.ru Денису Аллаярову, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"В удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения отказать. Продлить Аллаярову Денису Александровичу срок содержания под стражей на шесть месяцев со дня поступления уголовного дела в суд, то есть по 13 апреля 2026 года", - сказала судья.

Продлить меру пресечения на полгода просил прокурор. Аллаяров возразил против этого и попросил заменить содержание под стражей на домашний арест.

Как сообщалось, в четверг суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении журналиста. Он обвиняется по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

По материалам дела, Аллаяров передал своему родственнику, служившему на тот момент в полиции, взятку в размере 120 тыс. рублей за ежедневную передачу суточных оперативных сводок УМВД по Екатеринбургу для последующей публикации содержащейся в них информации.

По данным Ura.ru, речь идет об уже бывшем начальнике отдела уголовного розыска ОП №10 УМВД по Екатеринбургу Андрее Карпове, который является дядей Аллаярова. Карпов обвиняется в получении взятки (ч.3 ст.290) и превышении должностных полномочий (п."е" ч.3 ст.286 УК РФ).

6 июня суд отправил Карпова под домашний арест на два месяца. Аллаярова на такой же срок отправили в СИЗО, позже ему продлили арест.