Суд в Екатеринбурге начал рассмотрение дела редактора Ura.ru Аллаярова

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга начал рассмотрение уголовного дела редактора свердловского филиала агентства Ura.ru Дениса Аллаярова о даче взятке должностному лицу, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Как сообщалось, органами предварительного расследования Аллаяров обвиняется по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

По материалам дела, журналист передал своему родственнику, служившему на тот момент в полиции, взятку в размере 120 тыс. рублей за ежедневную передачу суточных оперативных сводок УМВД по Екатеринбургу для последующей публикации содержащейся в них информации.

По данным Ura.ru, речь идет об уже бывшем начальнике отдела уголовного розыска ОП №10 УМВД по Екатеринбургу Андрее Карпове, который является дядей Аллаярова. Карпов обвиняется в получении взятки (ч.3 ст.290) и превышении должностных полномочий (п."е" ч.3 ст.286 УК РФ).

6 июня суд отправил Карпова под домашний арест на два месяца. Аллаярова на такой же срок отправили в СИЗО. Позже Аллаярову продлили арест.