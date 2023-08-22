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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Президент отметил, что ситуация с рождаемостью в РФ остается сложной

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с рождаемостью в России по-прежнему сложная, федеральное правительство, региональные власти и общество совместными усилиями должны изменить эту ситуацию.

"Ситуация в сфере рождаемости у нас продолжает оставаться сложной. Да, в отдельные месяцы этого года ее темпы были выше, это правда, мы это знаем, были выше, чем в прошлом году, но в целом тенденция желает быть лучше. Пока в России рождается меньше детей, чем год назад", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он напомнил, что ранее давались поручения, связанные с дополнительными мерами в сфере демографии, и на сегодня во всех субъектах РФ работают региональные программы по повышению рождаемости.

"Я прошу федеральное правительство оказать все необходимое содействие коллегам в успешной реализации этой программы. Задача действительно стоит так, что нужно дополнительно поддержать семьи, будущих мам, наши традиционные ценности поддержать, объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и вместе добиться перелома ситуации, а она, повторюсь, сейчас сложная", - сказал президент РФ.

Путин подчеркнул, что Россия вновь в полной мере столкнулась с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий.

Владимир Путин
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