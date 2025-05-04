Путин заявил о важности решения вопросов демографии для развития России

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопросы демографии являются ключевыми, необходимо удерживать соответствующие параметры.

"От этого (демографии-ИФ) зависит будущее страны, это потенциал, наш потенциал", - сказал Путин в документальном фильме телеканала "Россия 1" (ВГТРК) "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

Есть страны-гиганты, добавил он, которые быстро развиваются. При огромной территории России население только порядка 150 млн человек. "Ну что это такое? Для могучей державы с такой историей и, прямо скажем, с хорошими, здоровыми амбициями - 150 млн... Поэтому, если у нас демография будет такая, то мы можем не удержать эти параметры. Поэтому это один из самых ключевых, принципиальных вопросов", - сказал президент.