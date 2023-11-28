Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Президент считает, что нельзя решить проблемы демографии только деньгами

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Стоящие перед Россией демографические проблемы невозможно решить одними деньгами, необходимы и соответствующие жизненные ориентиры людей, заявил на Всемирном русском народном соборе президент Владимир Путин.

"Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись невозможно только с помощью денег, социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ", - сказал он.

"Гораздо важнее - жизненные ориентиры человека. В основе семьи, рождении ребенка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора", - добавил президент.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Патриарх Кирилл призвал скорректировать миграционную политику России

Патриарх Кирилл призвал скорректировать миграционную политику России

Воронежская и Ростовская области, ЛНР и ДНР объединились в содружество "Донбасс"

Путин заявил о невозможности прочного миропорядка без сильной России

Путин заявил о невозможности прочного миропорядка без сильной России

Кремль расценит как агрессию попытки извне разжечь межрелигиозные конфликты в РФ

Мигрантам с патентами запретили работать в такси и общепите Тульской области

Голикова сообщила, что РФ к 2030 году дополнительно потребуется 2 млн работников

Голикова сообщила, что РФ к 2030 году дополнительно потребуется 2 млн работников

"Газпром" счел, что сланцевые операторы исчерпали потенциал повышения эффективности добычи

КС РФ заявил, что принудительное лечение не нарушает прав лиц с расстройствами психики

МВД РФ раскрыло крупную сеть подконтрольных украинцам нарколабораторий

Дело пензенского губернатора Белозерцева

Прокурор попросил 13 лет колонии для пензенского экс-губернатора Белозерцева

Прокурор попросил 13 лет колонии для пензенского экс-губернатора Белозерцева
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });