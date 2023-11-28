Президент считает, что нельзя решить проблемы демографии только деньгами
Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Стоящие перед Россией демографические проблемы невозможно решить одними деньгами, необходимы и соответствующие жизненные ориентиры людей, заявил на Всемирном русском народном соборе президент Владимир Путин.
"Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись невозможно только с помощью денег, социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ", - сказал он.
"Гораздо важнее - жизненные ориентиры человека. В основе семьи, рождении ребенка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора", - добавил президент.