Песков назвал "кричащей" пропорцию обменов с Киевом телами погибших

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Дисбаланс в процессе передачи тел погибших военных между Россией и Украиной - "кричащий", но в любом случае главное, что есть результат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Два раунда прошли (переговоры в Стамбуле - ИФ), проделана немалая работа, а главное, что есть очень важные гуманитарные результаты по тем договоренностям, которые были достигнуты в Стамбуле", - сказал Песков в интервью "РБК".

По его словам, российская сторона передала Украине свыше 2 тыс. тел погибших военнослужащих, а Киев передал РФ несколько десятков погибших тел российских военнослужащих. "Пропорцию вы видите, конечно, она такая говорящая, кричащая пропорция, но все равно это большой результат", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что по достигнутой договоренности большое количество молодых тяжелобольных и раненых воинов вернулись домой, согласно договоренностям. "Это ли не результат? Это очень важный результат", - отметил представитель Кремля.