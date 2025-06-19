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Песков назвал "кричащей" пропорцию обменов с Киевом телами погибших

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Дисбаланс в процессе передачи тел погибших военных между Россией и Украиной - "кричащий", но в любом случае главное, что есть результат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В РоссииРФ передала Украине в общей сложности 6060 тел погибших военныхРФ передала Украине в общей сложности 6060 тел погибших военныхЧитать подробнее

"Два раунда прошли (переговоры в Стамбуле - ИФ), проделана немалая работа, а главное, что есть очень важные гуманитарные результаты по тем договоренностям, которые были достигнуты в Стамбуле", - сказал Песков в интервью "РБК".

По его словам, российская сторона передала Украине свыше 2 тыс. тел погибших военнослужащих, а Киев передал РФ несколько десятков погибших тел российских военнослужащих. "Пропорцию вы видите, конечно, она такая говорящая, кричащая пропорция, но все равно это большой результат", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что по достигнутой договоренности большое количество молодых тяжелобольных и раненых воинов вернулись домой, согласно договоренностям. "Это ли не результат? Это очень важный результат", - отметил представитель Кремля.

Дмитрий Песков Украина
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