Глава МИД Венгрии заявил, что Штаты не отказались от саммита с РФ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Подготовка саммита президентов России и США в Венгрии продолжается, но остается вопрос относительно даты его проведения, заявил в среду глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"После встречи с госсекретарем США Марко Рубио очевидно, что США не отказались от проведения саммита мира в Будапеште. Подготовка ведется. Единственный вопрос - это сроки, а не намерения (сторон - ИФ)", - написал Сийярто в соцсетях.

16 октября президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. Трамп после этого заявил, что страны организуют переговоры на высоком уровне, после чего последует встреча президентов двух стран в Будапеште.

Венгрия Петер Сийярто Россия США саммит
