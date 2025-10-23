Путин пообещал ошеломляющий ответ на удары дальнобойным оружием вглубь РФ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Если по территории России будут наноситься удары дальнобойным оружием, ответ будет очень серьезным, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это попытка эскалации. Если таким оружием будут наноситься удары по российским территориям, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим", - сказал Путин журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать ряд сообщений о возможности снятия ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия и возможных поставок такого оружия этой стране.