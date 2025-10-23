Поиск

Путин пообещал ошеломляющий ответ на удары дальнобойным оружием вглубь РФ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Если по территории России будут наноситься удары дальнобойным оружием, ответ будет очень серьезным, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это попытка эскалации. Если таким оружием будут наноситься удары по российским территориям, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим", - сказал Путин журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать ряд сообщений о возможности снятия ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия и возможных поставок такого оружия этой стране.

Владимир Путин Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мединский подтвердил обмен телами погибших военнослужащих между РФ и Украиной

Медведев заявил, что трудовой мигрант должен немедленно покидать РФ после выполнения своих задач

Медведев заявил, что трудовой мигрант должен немедленно покидать РФ после выполнения своих задач

Минфин предложил утвердить электронные документы для подтверждения легальности алкоголя

Путин предложил объявить 2027 год в РФ Годом географии

Военная операция на Украине

Двенадцать человек ранены при атаке БПЛА на Белгород и пригород

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до 12 человек

Хуснуллин назвал возможным строительство тоннеля между РФ и США

Хуснуллин назвал возможным строительство тоннеля между РФ и США

РСПП предложил на первом этапе снизить порог доходов для применения УСН до 30 млн рублей

РСПП предложил на первом этапе снизить порог доходов для применения УСН до 30 млн рублей

Путин заявил, что на людей нельзя давить в вопросах, касающихся рождения детей

Путин заявил, что на людей нельзя давить в вопросах, касающихся рождения детей

С главой Агентства по страхованию вкладов проводятся следственные действия

С главой Агентства по страхованию вкладов проводятся следственные действия
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7416 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });