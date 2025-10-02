Поиск

Песков заявил, что поставки дальнобойных ракет США Украине станут серьезным витком напряженности

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Поставки США дальнобойных ракет Киеву станут новым витком напряженности, который потребует от Москвы адекватного ответа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, фрагмент которого был опубликован в телеграм-канале "Вестей", Песков отметил, что представители американского руководства заявляли о возможности поставок таких ракет и в целом допускали нанесение ударов вглубь территории России.

"Это достаточно опасный симптом и он не может не быть замеченным в Москве. Мы его заметили", - сказал пресс-секретарь главы государства.

И подчеркнул: "Случись это - это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватного ответа с российской стороны".

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства отметил, что "никакой волшебной пилюли, волшебного оружия для киевского режима нет". "Ни одно оружие не может кардинально поменять ход течения событий", - сказал Песков.

