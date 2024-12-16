Трамп заявил, что может пересмотреть разрешение Киеву применять ракеты для ударов вглубь РФ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что, возможно, пересмотрит решение действующего президента Джо Байдена разрешить применение Киевом ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ.

"Да, я, возможно, пересмотрю это решение", - сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос, выступая перед журналистами в резиденции в Мар-а-Лаго.

"Я не думаю, что надо было позволять им запускать ракеты на расстояние до 200 миль (322 км) вглубь территории России", - добавил Трамп.

В ноябре The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории. О снятии ограничений на применение Украиной американского оружия для ударов вглубь России заявил также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

12 декабря Трамп заявил, что считает опасным выданное Вашингтоном Украине разрешение на применение американского оружия для ударов вглубь России.

"Я совершенно не согласен с тем, чтобы запускать ракеты на сотни миль вглубь России. Зачем нам это? Мы лишь провоцируем эскалацию этой войны, ухудшаем ситуацию", - сказал он в интервью журналу Time.