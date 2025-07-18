Губернатор Подмосковья сообщил, что над регионом сбили 11 беспилотников

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Одиннадцать беспилотников сбили над пятью округами Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем телеграм-канале в пятницу.

"Сегодня ночью Подмосковье подверглось атаке вражеских беспилотников. Силами ПВО сбито 11 дронов над пятью округами: Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск", - отметил Воробьев.

Он уточнил, что большая часть дронов была уничтожена на подлете, серьезных последствий удалось избежать. Никто из жителей не пострадал. Есть повреждения частных домов.

"В Сергиево-Посадском городском округе, в коттеджном поселке, повреждены фасады и остекление двух частных домов. В Солнечногорске, в деревне Марьино (...) разрушены забор, часть стены и оконные конструкции частного дома", - добавил губернатор.

Он уточнил, что на местах работают все службы, жителям, у которых пострадало имущество, окажут помощь.

Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщало, что над Московским регионом было нейтрализовано 10 дронов, в том числе три, летевших на Москву.