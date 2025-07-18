Поиск

Губернатор Подмосковья сообщил, что над регионом сбили 11 беспилотников

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Одиннадцать беспилотников сбили над пятью округами Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем телеграм-канале в пятницу.

"Сегодня ночью Подмосковье подверглось атаке вражеских беспилотников. Силами ПВО сбито 11 дронов над пятью округами: Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск", - отметил Воробьев.

Он уточнил, что большая часть дронов была уничтожена на подлете, серьезных последствий удалось избежать. Никто из жителей не пострадал. Есть повреждения частных домов.

"В Сергиево-Посадском городском округе, в коттеджном поселке, повреждены фасады и остекление двух частных домов. В Солнечногорске, в деревне Марьино (...) разрушены забор, часть стены и оконные конструкции частного дома", - добавил губернатор.

Он уточнил, что на местах работают все службы, жителям, у которых пострадало имущество, окажут помощь.

Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщало, что над Московским регионом было нейтрализовано 10 дронов, в том числе три, летевших на Москву.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Андрей Воробьев Минобороны РФ Подмосковье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Температура воды на юге европейской части России достигает 28 градусов

Температура воды на юге европейской части России достигает 28 градусов

Дождливая погода сохранится в Москве

Дождливая погода сохранится в Москве

Правительство может ограничить использование иностранных коммуникационных сервисов

Правительство может ограничить использование иностранных коммуникационных сервисов

Что произошло за день: четверг, 17 июля

Предприятиям могут дать паузу в уплате акциза на сталь при открытии новых производств

Предприятиям могут дать паузу в уплате акциза на сталь при открытии новых производств

Адвокат Николай Полозов заочно арестован за фейки о российской армии

Имеющие гражданство РФ граждане Абхазии и Южной Осетии теперь могут получить российский паспорт на территории республик

Имеющие гражданство РФ граждане Абхазии и Южной Осетии теперь могут получить российский паспорт на территории республик

РКН сообщил о процессе согласования открытия представительства Telegram в России

РКН сообщил о процессе согласования открытия представительства Telegram в России
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6764 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2300 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });