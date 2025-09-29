Ребенок и взрослый погибли в результате атаки БПЛА в Подмосковье

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Два человека, в том числе ребенок, погибли в результата атаки беспилотника в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в понедельник.

"Этой ночью силами ПВО сбито 4 беспилотника на территории Воскресенска и Коломны. К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека - 76-летняя женщина и ее 6-летний внук. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Воробьев добавил, что власти окажут необходимую помощь семье.

"В нескольких домах в Воскресенске зафиксированы повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение. Пострадавших, кроме указанного случая, нет. На месте работают экстренные службы. Людям, которые нуждаются во временном размещении, предоставим жильё - окажем всю необходимую помощь и поддержку", - добавил губернатор.