Осужденный в Приморье французский путешественник покинул РФ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Французский велопутешественник Софиан Сехили, осужденный накануне в Приморье по делу о незаконном пересечении государственной границы РФ, покинул Россию и возвращается во Францию, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Алла Кушнир в пятницу.

"Софиан уже покинул нашу страну. Он направляется во Францию", - сказала она, уточнив, что поскольку из Владивостока нет прямых рейсов во Францию, путешественник вылетел в Таиланд, где проведет один день.

Как сообщалось, Пограничный районный суд в Приморском крае в четверг признал Сехили виновным по ч.1 ст. 322 УК РФ (пересечение госграницы РФ без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ) и приговорил к штрафу в размере 50 тыс. руб. С учетом времени содержания под арестом с 4 сентября по 20 октября Сехили освобожден от уплаты штрафа. Путешественник был освобожден из-под стражи в зале суда.

Сехили был задержан в Приморье в начале сентября по подозрению в незаконном пересечении государственной границы РФ. Он пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде.

На сайте велопутешественника сообщается, что он проживает на юго-западе Франции. С 2010 года проехал более 200 тыс. км, посетив более 50 стран на пяти континентах.