В Приморье суд освободил французского велосипедиста от наказания за нарушение границы

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Приморском крае Пограничный районный суд оштрафовал французского велопутешественника Софиана Сехили по делу о незаконном пересечении российской границы, однако освободил его от наказания, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов региона.

Сехили признан виновным по части 1 статьи 322 УК (пересечение госграницы без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством), ему был назначен штраф в 50 тысяч рублей.

"В соответствии с ч.5 ст. 72 УК РФ с учетом времени содержания под стражей с 4 сентября по 20 октября Сехили полностью освобожден от уплаты штрафа. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, Сехили освобожден из-под стражи в зале суда", - сказал собеседник агентства.

В связи с полным признанием фигурантом вины, уголовное дело по ходатайству подсудимого с согласия гособвинителя и его защитника по соглашению суд рассмотрел в особом порядке.

Сехили был задержан в Приморье в начале сентября по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России. Он пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде.

Против француза возбудило Пограничное управление ФСБ по Приморью. Наказание по части 1 статьи 322 УК предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Адвокат путешественника Алла Кушнир ранее в суде суда заявляла, что ее подзащитному не может быть назначено наказание, связанное с лишением свободы в силу положения статьи 56 УК из-за отсутствия у него отягчающих обстоятельств.

Уссурийский районный суд 6 сентября поместил француза в СИЗО на месяц. 30 сентября этот же суд продлил арест до 3 ноября. Адвокат обжаловала оба постановления.

На сайте велопутешественника сообщается, что он проживает на юго-западе Франции и с 2010 года проехал более 200 тысяч км, посетив более 50 стран на пяти континентах.

